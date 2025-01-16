Писатель Иличевский сообщил, что издательство уничтожит тираж романа «7 октября»

Лауреат премии «Русский Букер» Александр Иличевский объявил в Facebook (платформа Meta — признана в России экстремистской и запрещена), что издательство «Альпина. Проза» приняло решение о полном изъятии и уничтожении бумажного тиража его романа «7 октября».





Роман Иличевского вышел в октябре 2024 года и разворачивается на фоне текущего конфликта между Израилем и ХАМАС. Основной сюжет фокусируется на герое, который отправляется в пресс-тур в Газу.





6 января 2024 года израильская журналистка Алла Гаврилова обвинила Иличевского в плагиате, заявив, что он использовал цитаты из ее статей о Газе в своем произведении. Стали известны и другие заимствования, в частности, из рассказов космофизика Владимира Мурзина и произведений Андрея Платонова.





Позднее Иличевский извинился перед Гавриловой, добавив ее имя в список благодарностей. Он также заявил о том, что переписал и отредактировал фрагменты, содержащие заимствования.





В своей записи в соцсетях писатель рассказал, что издательство «Альпина-проза» уведомило его о предстоящих изменениях в электронной версии романа, которые вступят в силу с текущего дня. В аудиоверсии изменения планируется внести к концу недели.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва