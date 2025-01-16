Елизавета Лихачева подтвердила, что покидает пост гендиректора ГМИИ имени Пушкина

Елизавета Лихачева подтвердила информацию о своем уходе с должности генерального директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Об этом она сообщила журналистам.





По данным ТАСС, Лихачева проработала на этой должности чуть менее двух лет, став гендиректором в марте 2023 года после Марины Лошак, чье руководство музеем длилось с 2013 года. Лихачеву заменит Ольга Галактионова, возглавлявшая Государственный музейно-выставочный центр «Росизо».





Елизавета Лихачева является опытным искусствоведом и историком искусства. До назначения в Пушкинский музей она занимала пост директора Музея архитектуры имени А. В. Щусева с 2017 по 2023 год.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал