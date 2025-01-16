Умер британский актер Кристофер Бенджамин из сериала «Доктор Кто»

15 января на 91-м году жизни скончался известный британский актер Кристофер Бенджамин, запомнившийся зрителям по роли в сериале «Доктор Кто». Причины его смерти не раскрываются.





Кристофер Бенджамин родился в 1934 году в Троубридже, Англия. С 1965 года актер начал свою карьеру на радио и телевидении, приняв участие более чем в 120 проектах. В его творческом багаже значатся такие известные работы, как «Мстители», «Опасный человек», «Заключенный», «Святой», «Орландо», «Сага о Форсайтах», «Ангелы», «Горбун из Нотр-Дама», «Сирано де Бержерак», «Дневник Анны Франк», «Тайная жизнь Яна Флеминга», «Мегрэ», «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом, а также «Чисто английские убийства» и «Война Фойла».





Последний раз зрители могли увидеть Кристофера Бенджамина в фильме «Тарзан. Легенда», который вышел в 2016 году.









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