В Российской академии художеств (РАХ) в Москве открылась выставка графики Николая Воронкова, народного художника России, посвященная его 90-летию. Экспозиция будет доступна для посещения с 17 января по 2 февраля 2025 года, об этом сообщили представители пресс-службы РАХ.





Выставка включает более 50 произведений станковой и книжной графики, выполненных мастером в технике цветной литографии. Пресс-служба подчеркивает, что выразительность работ достигается за счет контрастного сочетания светотеневых отношений и характерных штрихов. Воронков активно использует декоративные и живописные элементы, подчеркивая их яркими цветами.





Посетители выставки смогут ознакомиться с многогранным творчеством художника. Пресс-служба отметила, что Воронков щедро делится своим искусным даром цветной оркестровки на печатном листе, создавая лирическое настроение и продемонстрировав умение тонко вживаться в поэтику различных авторов.









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