Начались съемки второго сезона ретродетектива «Душегубы»

Стартовали съемки второго сезона ретродетектива «Душегубы».



Производством проекта занимаются телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Amediateka.



Как сообщили создатели, действие второго сезона начнется в 1984 году. Московский следователь Максим Ковальский (Максим Стоянов) принимается за расследование убийства женщины на домашней вечеринке.



Режиссерами нового сезона проекта выступят Алексей Быстрицкий и Макс Кубринский. В состав продюсеров вошли Тимур Вайнштейн, Вадим Островский, Александра Нелюбина, Анна Ольшевская и Сергей Багиров.



В актерский состав сериала вошли Владимир Юматов, Виктория Корлякова, Зоя Бербер, Дарья Урсуляк, Илья Роговин, Филипп Азаров, Оксана Скакун, Валерия Кот, Мария Аниканова, Сергей Епишев и другие.





Фото: пресс-служба НТВ