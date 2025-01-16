В Петербурге после ремонта открылся Охтинский центр эстетического воспитания

В Санкт-Петербурге после ремонта открылся Охтинский центр эстетического воспитания для детей от 1,5 до 18 лет.



Об этом в Telegram сообщил губернатор города Александр Беглов.



По словам Беглова, в центре полностью обновили музыкальные и учебные классы, театральный репетиционный зал, музыкальную гостиную, провели ремонт концертного зала, качество акустики в котором теперь можно сравнить с Мариинским театром. В фойе зала установлен цифровой электронный орган.



«Охтинский центр сегодня – это одно из крупнейших образовательных учреждений в сфере культуры по музыкальному, художественному, хореографическому, театральному направлениям. Продолжим обновлять наши учреждения культуры и дополнительного образования», – сообщил Беглов.









Фото: кадр видео







