Третьяковская галерея представила монографическую выставку Виктора Попкова

В Третьяковской галерее открылась монографическая выставка художника Виктора Попкова.



Выставочный проект представлен в корпусе галереи на Кадашевской набережной, сообщили в пресс-службе учреждения.



Организаторы отметили, что Виктор Попков является одним из ведущих мастеров, определивших облик отечественного искусства второй половины XX века. В экспозиции представлено более 200 живописных и графических работ мастера.



«В работах Попкова продолжается национальная метафорическая традиция, кроется ключ к национальной самоидентификации. Волновавшие его вечные темы жизни и смерти, добра и зла, труда и войны, любви и отчуждения остаются актуальными и в XXI веке», — говорится в анонсе выставки.





Фото: пресс-служба Третьяковской галереи