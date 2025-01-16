В Минкультуры рассказали о назначениях на руководящие посты участников кадровой программы

Участники кадровой программы Министерства культуры России стали руководителями музеев и творческих вузов, говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что программа «Высшая школа управления в сфере культуры», целью которой является подготовка руководителей в области культуры и искусства, стартовала в феврале 2024 года.



«За время программы уже состоялось 17 назначений. Так, например, Ирина Ширшова стала и.о. министра культуры Ярославской области, Юлия Шуклина возглавила министерство культуры Новосибирской области, Валентина Лиханова назначена заместителем директора музея-заповедника „Горки Ленинские“, а Роман Олексин — министром культуры Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.



В Минкультуры добавили, что ряд важных назначений состоялся в январе. Так, Дмитрий Сидоров стал и.о. ректора Московского государственного института культуры, Музей истории ГУЛАГа возглавила Анна Трапкова, Никита Аникин назначен директором Ростовского кремля, а Оксана Косарева — директором Московского академического художественного училища.









Фото: пресс-служба Минкультуры России