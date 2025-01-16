Премия «Чистый звук» завершила прием заявок

Премия «Чистый звук» объявила о завершении приема заявок на конкурс.





Проект реализуется Российским музыкальным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году конкурс проводится уже в третий раз.





Прием заявок осуществлялся до 12 января 2025 года.





Всего на участие в третьем конкурсе «Чистый звук» было подано более 200 заявок от правообладателей из разных регионов России. Свои работы прислали авторы произведений, исполнители, звукорежиссеры, изготовители фонограмм, издатели и звукозаписывающие компании. Они представили аудиозаписи произведений различных академических жанров, а также композиторские обработки фольклора.





Отбор работ будет проводиться по восьми номинациям: опера, хоровые произведения, камерная вокальная музыка, оркестровая музыка, камерная инструментальная ансамблевая музыка, камерная инструментальная сольная музыка, реставрация архивных аудиозаписей и смешанная номинация (сборник аудиозаписей с разным составом исполнителей).





Лонг-лист премии будет сформирован и опубликован на сайте премии 31 января. В него войдут все фонограммы, прошедшие техническую экспертизу и допущенные к участию в конкурсе. Аудиозаписи будут представлены в лонг-листе под кодовыми названиями.





С 1 февраля начнется голосование членов жюри отборочного этапа под председательством начальника Службы звукообеспечения, звукозаписи и интернет-трансляции Московской филармонии, заслуженного артиста Российской Федерации Павла Лаврененкова. Оно продлится до 30 марта. По результатам голосования будет составлен шорт-лист номинантов конкурса.





Победители будут определены по итогам голосования членов жюри финального этапа. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится на гала-концерте в июне 2025 года.