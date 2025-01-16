Французский и российский композитор Николя Челоро представит свои сочинения в Красноярске

В Малом зале Красноярской филармонии состоится концерт французского и российского композитора Николя Челоро, передает пресс-служба учреждения.





В программу «Колокола Суздаля» вошли 13 новых музыкальных произведений, созданных композитором. Проект посвящен древнему Суздалю, который в минувшем году отметил тысячелетие со дня основания.





Организаторы отметили, что на мероприятии благодаря мультимедийным декорациям зрители не только услышат музыку, но и увидят уникальные памятники русской архитектуры и живописи, которые находятся в Суздале и являются национальным достоянием страны. Мультимедийное сопровождение создано при поддержке сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника.





Выступления пройдут также в Ачинске и Минусинске. 29 января композитор выступит на сцене Ачинской детской музыкальной школы № 1, а 30 января даст концерты в детской музыкальной школе Минусинска и Минусинском колледже культуры и искусства.









Фото предоставлено организатором