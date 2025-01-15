Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США огласила список номинантов на ежегодную премию WGA Awards. Эта награда выделяется среди других в наградном сезоне, так как ее получают только те проекты, которые соответствуют строгим критериям профсоюза.





Ранее объявление номинантов дважды откладывали из-за серьезных лесных пожаров в Калифорнии. Церемония вручения наград пройдет 15 февраля.





Среди номинантов в категории «Лучший оригинальный сценарий» можно выделить такие работы, как «Анора», «Настоящая боль», «Претенденты», «Падение империи» и «Моя старая задница».





В категории «Лучший адаптированный сценарий» представлены: «Боб Дилан: Никому не известный», «Я не киллер», «Дюна: Часть вторая», «Мальчишки из "никеля"» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».





Лучшие сценарии драматических сериалов включают такие проекты, как «Пацаны», «Дипломатка», «Фоллаут», «Мистер и миссис Смит» и «Сегун».





В категории комедийных сериалов номинированы фильмы «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости» и «Чем мы заняты в тени».





Номинантами на лучший сценарий мини-сериала стали картины «Пингвин», «Презумпция невиновности», «Рипли», «Ничего не говори» и «Настоящий детектив: Ночная страна».









Фото: YouTube