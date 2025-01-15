Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США

15.01.2025

Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США
Гильдия сценаристов США огласила список номинантов на ежегодную премию WGA Awards. Эта награда выделяется среди других в наградном сезоне, так как ее получают только те проекты, которые соответствуют строгим критериям профсоюза.

Ранее объявление номинантов дважды откладывали из-за серьезных лесных пожаров в Калифорнии. Церемония вручения наград пройдет 15 февраля.

Среди номинантов в категории «Лучший оригинальный сценарий» можно выделить такие работы, как «Анора», «Настоящая боль», «Претенденты», «Падение империи» и «Моя старая задница».

В категории «Лучший адаптированный сценарий» представлены: «Боб Дилан: Никому не известный», «Я не киллер», «Дюна: Часть вторая», «Мальчишки из "никеля"» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучшие сценарии драматических сериалов включают такие проекты, как «Пацаны», «Дипломатка», «Фоллаут», «Мистер и миссис Смит» и «Сегун».

В категории комедийных сериалов номинированы фильмы «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости» и «Чем мы заняты в тени».

Номинантами на лучший сценарий мини-сериала стали картины «Пингвин», «Презумпция невиновности», «Рипли», «Ничего не говори» и «Настоящий детектив: Ночная страна».


Фото: YouTube