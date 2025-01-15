В ГМИИ имени Пушкина вернется фестиваль с музыкальной программой

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возобновляет фестиваль «Пятницы в Пушкинском». Программа в 2025 году будет состоять из музыкальных событий, которые начнутся 24 января и продлятся до 6 июня в Главном здании музея.





Руководителем и ведущим концертной программы фестиваля назначен пианист, музыковед и телерадиоведущий Алексей Сканави. Директор музея Елизавета Лихачева отметила, что фестиваль станет площадкой для синтеза музыки и изобразительного искусства. Она подчеркнула значимость проекта, который позволит исследовать различные аспекты музыки, включая жанры, формы, эволюцию стилей и внутреннюю структуру классической музыки. По словам Лихачевой, «Пятницы в Пушкинском» планируют сделать регулярным музыкально-образовательным событием, расширяющим знания посетителей не только в области искусства.





В рамках фестиваля посетители смогут насладиться шедеврами камерной музыки, а также редкими произведениями таких композиторов, как Антон Рубинштейн, Людвиг ван Бетховен, Камиль Сен-Санс, Михаил Ипполитов-Иванов и Жорж Бизе. В концертах выступят солистка Баварской государственной оперы и Михайловского театра Эльмира Караханова (сопрано), выпускница Молодежной оперной программы Большого театра Анна Юркус (меццо-сопрано), солист Большого театра Василий Соколов (баритон) и множество лауреатов международных конкурсов, включая скрипачку Юлию Игонину, альтиста Антона Ярошенко и виолончелистку Ирину Шевцову.









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