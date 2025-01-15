В Якутске открылись ледовые скульптуры к 80-летию Великой Победы

К началу Года защитника Отечества в столице Якутии появились новые ледовые скульптуры, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Айсен Николаев поделился информацией об этом событии в своем Telegram-канале.





Он отметил, что работы мастеров, создавших из льда настоящие произведения искусства, несут глубокий символизм. По словам Николаева, в этих скульптурах запечатлена память о героическом прошлом многонационального народа России, память, которая останется живой в веках.





Глава республики подчеркнул, что помнит и гордится подвигом тех, кто завоевал свободу и мир.









Фото: Предоставлено пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве