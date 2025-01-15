Ботик Петра I пополнил маломерный флот Музея Мирового океана

Музей Мирового океана пополнился ботиком Петра I, недавно доставленным из Петрозаводска в Калининград. Эта деревянная реплика «дедушки русского флота» выставлена в Петровском центре, расположенном во Фридрихсбургских воротах.





Ботик «Святой Николай» стал точной копией судна, на котором царь Петр I в 1688 году начал изучать основы судовождения на Яузе и Просяном пруду в селе Измайлово под Москвой. Уникальный экспонат с легкой руки Петра I еще в 1722 году получил прозвище «дедушка русского флота» и символизирует начало регулярного флота России, созданного благодаря его реформам.





Реплика прошла первые морские испытания и была изготовлена из тех же материалов, что и оригинал. Ботик имеет длину чуть более шести метров и максимальную ширину два метра, управляется 10 членами экипажа. По своим размерам он напоминает современный шестивесельный ял, хотя в действительности немного тяжелее.





Отдельное внимание привлекает оформление судна. На бортах чередуются треугольники белого, синего и красного цвета, а кормовые фальшборты украшены растительным орнаментом с завитками. Гакаборт ботика оформлен композицией с изображением Святого Николая, покровителя моряков, а ниже расположены стилизованные маскароны, сочетающие черты льва и человека.





Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк отметил важность этого экспоната в истории отечественного судостроения и его значимость для музея. Он выразил надежду, что ботик вдохновит юных моряков мечтать о морской карьере.





Официальная презентация ботика «Святой Николай» состоится 25 января в рамках празднования Дня штурмана и открытия выставки «Флоту быть!» на территории Фридрихсбургских ворот. Первая навигация ботика запланирована на лето 2025 года в рамках ежегодных музейных мероприятий.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Мирового океана