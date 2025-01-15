В Москве открылась выставка «Глаз Ангела»

В Москве проходит показ цифровых работ Константина Худякова, сообщили в Минкультуры России. Выставка «Глаз Ангела», организованная Музеем цифрового искусства VozDooh, приурочена к 80-летию художника.





Проект включает в себя показы видеоарта на фасадах города. Экспозиция представляет девять произведений Константина Худякова, которые демонстрируются каждые пять минут.





Зрители увидят работы из проекта «Отель Россия» — цифровой мультивселенной, где реальность трансформируется в яркие художественные образы. На выставке также можно увидеть фрагмент оформления спектакля Олега Табакова «Атом солнца» и видео из проекта «Визуализация песен Владимира Высоцкого».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал