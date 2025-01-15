Ольга Любимова встретилась с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие во встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам министра, сотрудничество двух стран в области культуры активно развивается на всех направлениях. За прошедший год организованы мероприятия в различных сферах – от музейного и библиотечного дела до участия в цирковых и кинофестивалях.





«Прошедшие в России Дни вьетнамской культуры впервые были дополнены показами кино и получили самую высокую оценку со стороны участников, организаторов и зрителей», — отметила Ольга Любимова.





В 2025 году РФ представит в Социалистической Республике Дни российской культуры и Неделю российского кино. Министр выразила уверенность в том, что вьетнамская публика с теплотой встретит артистов и лучшие образцы отечественного кинематографа.





Также в России ждут вьетнамских представителей на главных международных мероприятиях: Детском культурном форуме и Санкт-Петербургском форуме объединенных культур.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой