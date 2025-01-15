Музей Победы откроет обновленную экспозицию «Семейные реликвии»

В Музее Победы состоится открытие обновленной экспозиции «Семейные реликвии», посвященной творчеству и боевому пути фронтовой художницы Софьи Урановой.





Выставка приурочена к 80-летию освобождения Варшавы и откроется 17 января, рассказали в пресс-службе учреждения.





Софья Уранова родилась 9 мая 1910 года в Пензе и была талантливой художницей, ученицей знаменитого русского и советского художника Михаила Нестерова. С 1926 по 1936 год Уранова работала художником-реставратором и научным сотрудником в Государственном музее изящных искусств (с 1932 года — Государственный музей изобразительных искусств) в Москве. В 1942 году она стала членом Союза советских художников.





Весной 1942 года Софья Уранова, при содействии оргкомитета Союза художников, попала в 31-й гвардейский Кобринский Краснознаменный ордена Кутузова артиллерийский полк 12-й гвардейской Пинской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. В перерывах между боями Софья Уранова рисовала.





На выставке будут представлены подлинные раритеты из фондов Музея Победы. Это графические работы военного периода, в том числе посвященные боям за Польшу. Экспозицию дополнят санитарная сумка РККА, пилотка образца 1943 года, очки, берет и книжка красноармейца, принадлежавшие фронтовой художнице, боевые награды Софьи Урановой и архивные фотографии.





Выставка будет работать до 12 февраля 2025 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы