Стартовал прием заявок на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры

Стартовал прием заявок на конкурс на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства, передает пресс-служба департамента культуры столицы.





В этом году конкурс проводится в десятый раз. К участию приглашаются талантливые музыканты, артисты и художники, которые обучаются в детских школах искусств и колледжах департамента культуры города Москвы.





Всего предусмотрено 103 гранта. Участники конкурса могут получить до 150 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и до 300 тысяч рублей — в коллективных.





Лауреат первой степени, чьи достижения высоко оценят профессиональные эксперты, получит дополнительный поощрительный грант (Гран-при) в размере 150 тысяч рублей.





Гранты получат 87 индивидуальных участников конкурса, шесть коллективов, состоящих из 2–12 человек, и девять коллективов, в которых будет более 13 участников. Конкурс проводится по 34 номинациям, из которых 22 — для школ и 12 — для колледжей.





Заявки принимаются до 15 февраля на сайте.





В прошлом году общий размер грантового фонда конкурса увеличился более чем в три раза — с 3,74 миллиона до 12,37 миллиона рублей. Минимальный размер гранта в 2023 году в индивидуальных номинациях составлял 15 тысяч рублей, а в 2024 году — уже 70 тысяч. Также увеличилось минимальное вознаграждение для коллективов — с 30 тысяч до 100 тысяч рублей.





В 2024 году на участие в конкурсе было подано более 3,3 тысячи заявок. Гран-при завоевал виолончелист Тихон Евланов, студент Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.





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