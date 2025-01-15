Уникальный рояль «Diederichs Frères» прозвучит на концертах в Петербургской филармонии

В Петербургской филармонии пройдут концерты-воспоминания о выступлениях для солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.



Концерты, воссоздающие программы, звучавшие около 110 лет назад, пройдут 22 и 29 января в Бетховенском фойе Большого зала Петербургской филармонии. На концертах будет звучать уникальный рояль старейшей отечественной фирмы «Diederichs Frères» из коллекции Петербургской филармонии, рассказали в пресс-службе учреждения.



Выступления пройдут в рамках выставочного проекта «Площадь милосердия».



В программу концерта 22 января войдут произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Шопена, других композиторов. Произведения прозвучат в исполнении артистов Заслуженного коллектива России — скрипача Ильи Козлова, виолончелиста Дмитрия Хрычева, арфиста Андреса Измайлова, кларнетиста Андрея Лаухина и в исполнении артиста Академического симфонического оркестра, пианиста Николая Мажары.





На концерте 29 января будут звучать сочинения Чайковского, Глинки, Глазунова, других композиторов. Их исполнит пианист Николай Мажара.



Выставка «Площадь милосердия» посвящена 110-летию организации в здании нынешней филармонии госпиталя Красного Креста и Петроградского дворянства.



«110 лет назад музыканты старейшего в нашей стране — Придворного оркестра, ныне — Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, в прямом смысле окормляли страждущих, вместе с медиками врачевали тела и души: здесь были концерты», — рассказала на открытии выставки доктор исторических наук, автор идеи и руководитель выставочного проекта «Площадь милосердия», заместитель директора филармонии Юлия Кантор.





Фото: Александр Васев/пресс-служба Петербургской филармонии