В Американской академии опровергли информацию о возможной отмене церемонии вручения «Оскара»

Церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится, несмотря на природные пожары в Южной Калифорнии.



Об этом сообщили представители объединения, передает The Hollywood Reporter.



Ранее появилась информация о возможной отмене церемонии вручения «Оскара» в 2025 году в связи с масштабными последствиями пожаров в Лос-Анджелесе.



Издание сообщает, что высокопоставленные представители Киноакадемии, а также лица, близкие к топ-звездам, однозначно сообщили о том, что планы об отмене церемонии не прорабатываются.









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