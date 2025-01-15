В Американской академии опровергли информацию о возможной отмене церемонии вручения «Оскара»

15.01.2025

В Американской академии опровергли информацию о возможной отмене церемонии вручения «Оскара»
Церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится, несмотря на природные пожары в Южной Калифорнии.

Об этом сообщили представители объединения, передает The Hollywood Reporter.

Ранее появилась информация о возможной отмене церемонии вручения «Оскара» в 2025 году в связи с масштабными последствиями пожаров в Лос-Анджелесе.

Издание сообщает, что высокопоставленные представители Киноакадемии, а также лица, близкие к топ-звездам, однозначно сообщили о том, что планы об отмене церемонии не прорабатываются.


Фото: Pixabay.com