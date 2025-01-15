Названа дата цифровой премьеры триллера «Перерожденные»

Кинокомпания «Вольга» объявила дату цифрового релиза зомби-триллера «Перерожденные».



Фильм от режиссера Лоуэлла Дина выйдет в онлайн-кинотеатрах 17 января.





В главных ролях — звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс и актер из «Горизонтов» Кевина Костнера Дуглас Смит.





Сюжет фильма разворачивается в постапокалиптическом мире, охваченном вирусом растительного происхождения. Вирус превращает людей в гибриды растений и зомби, которых называют «перерожденными». Несмотря на все усилия ученых, источник заражения остается неизвестным. Специалисты приходят к выводу, что сама планета стремится восстановить равновесие, уничтожая человечество за его разрушительное воздействие на окружающую среду. Выживание в одиночку в новом мире становится невозможным.





По словам постановщика, на фильм его вдохновил сам опыт человеческого существования — борьба за выживание, но при этом проявление доброты даже в самые смутные времена.







«Меня захватила мысль, каково это — просыпаться и каждый день проживать худший день своей жизни, все равно не теряя надежду. Через это проходит главный герой Итан. „Перерожденные“ — фильм о том, как крепко держаться за то, во что веришь, вопреки всему», — рассказал Лоуэлл Дин.









Фото: кадр из фильма "Перерожденные"