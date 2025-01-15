Картина Марка Шагала станет топ-лотом аукциона в Сингапуре

15.01.2025

Картина Марка Шагала станет топ-лотом аукциона в Сингапуре
Картину Марка Шагала «Танец вокруг корзины» выставят на торгах Sotheby’s в Сингапуре.

Аукцион пройдет 18 января и будет посвящен модернизму и современному искусству, передает портал «Культуромания».

Отмечается, что полотно Шагала станет одним из топ-лотов торгов.

Картина, представленная на аукционе, создана художником в 1975 году. Шагал посвятил работу своей жене Валентине Бродской. На обороте холста находится надпись: «Дорогой Ваве в день наше свадьбы. С любовью, Марк». Работа была продана американской галерее, откуда позже попала в частную коллекцию.

Предварительная стоимость работы оценивается в 1-2 млн долларов.


Фото: Sotheby's