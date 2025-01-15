Картина Марка Шагала станет топ-лотом аукциона в Сингапуре

Продюсер картины Александр Жаров выразил надежду на то, что история найдет поклонников во всем мире.
Мероприятие должно было состояться 14 января в Санта-Монике.
В этом году конкурс проводится уже в десятый раз.
Концерты, воссоздающие программы, звучавшие около 110 лет назад, пройдут 22 и 29 января в Бетховенск...
Продюсер картины Александр Жаров выразил надежду на то, что история найдет поклонников во всем мире.
Мероприятие должно было состояться 14 января в Санта-Монике.
В этом году конкурс проводится уже в десятый раз.
Концерты, воссоздающие программы, звучавшие около 110 лет назад, пройдут 22 и 29 января в Бетховенск...
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15.01.2025