Владимир Путин поздравил Максима Дунаевского с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста России, композитора Максима Дунаевского.



В среду, 15 января, артисту исполнилось 80 лет.



Глава государства отметил, что произведения Дунаевского являются подлинным украшением российской эстрады, театра и кинематографа.



«Уважаемый Максим Исаакович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свой талант подвижническому служению искусству, добились большого, впечатляющего успеха на творческом поприще. Созданные Вами музыкальные произведения стали подлинным украшением отечественной эстрады, театра и кинематографа», — говорится в поздравительном сообщении, опубликованном на сайте Кремля.



Владимир Путин в телеграмме отметил наставническую, общественную и благотворительную деятельность Дунаевского, его искреннее участие в судьбе одаренной молодежи.



Президент пожелал Максиму Дунаевскому крепкого здоровья, вдохновения, реализации задуманных планов и замыслов.









Фото: пресс-служба Кремля