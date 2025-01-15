Ольга Любимова: связи России и Вьетнама в области образования расширяются

Министр культуры России Ольга Любимова посетила в Ханое концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений России и Вьетнама.



«Торжественное мероприятие в честь важной для наших стран даты, которую мы отмечаем в этом году, состоялось во Вьетнамской национальной академии музыки — ведущем музыкальном образовательном учреждении страны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что связи между Россией и Вьетнамом в области образования с каждым годом расширяются.



«В сентябре соглашение о сотрудничестве подписала Санкт-Петербургская консерватория. Аналогичные документы планируют подписать РАМ имени Гнесиных, ГИТИС и МГИК. Мы будем рады видеть у нас вьетнамских студентов», — указано в сообщении.



Ольга Любимова добавила, что в концерте приняли участие выпускники российских творческих вузов, они исполнили произведения выдающихся русских композиторов.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova