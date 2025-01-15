Скончался американский актер и комик Тони Слэттери

15.01.2025
Американский актер и комик Тони Слэттери, наиболее известный благодаря роли в фильме «Жестокая игра», скончался в возрасте 65 лет.
Причиной смерти стал сердечный приступ.
Семья Слэттери сообщила, что актер умер во вторник, 14 января, после осложнений, вызванных приступом.
Тони Слэттери был постоянным участником популярного импровизационного шоу Channel 4 «Чья это линия?» в течение первых семи сезонов. Он также снимался в фильмах «Друзья Питера» и «Как преуспеть в рекламе».
Слэттери родился в 1959 году, учился в Кембриджском университете, где присоединился к известной комедийной группе Footlights. В этом коллективе он работал вместе со Стивеном Фраем, Хью Лори и Эммой Томпсон.
Фото: Pixabay.com