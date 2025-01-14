Фотография Певцова исчезла из фойе «Ленкома»

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил о том, что его фотографию убрали из фойе Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Артист опубликовал соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.





Он отметил, что последний спектакль в «Ленкоме» сыграл 24 ноября 2024 года, после чего его фотография, находившаяся среди портретов ведущих артистов театра, была снята со стены. Певцов выразил свои размышления о том, что театр «Ленком Марка Захарова» больше не нуждается в его услугах.





Будущий артист родился 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера СССР по пятиборью Анатолия Певцова и спортивного врача Ноэми Роберт. В 1984-м закончил ГИТИС (актерский факультет). Играл в Центральном академическом театре Советской армии. Также Певцов успел поработать в Театре на Таганке. В 1991 году он был принят в труппу «Ленкома».









Фото: YouTube