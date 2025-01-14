Самый высокогорный в мире фильм сняли на Эльбрусе

Фильм «Небесная тропа», созданный кинокомпаниями «KD Studios» и «АйсМедиа», занял титул первого полнометражного художественного фильма, снятого на высоте 5085 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.





Данное достижение было официально зафиксировано в Международной Книге Рекордов INTERRECORD и Реестре рекордов России. Сюжет фильма повествует о группе альпинистов, которые сражаются за выживание после лавинного обрушения. Съемки проходили в условиях, близких к экстремальным, на южном склоне Эльбруса. Команда преодолела трудный маршрут от курорта «Поляна Азау» до тропы «Косая полка», чтобы достичь площадки для съемок. Низкие температуры, сильные ветры и разряженный воздух превратили каждую сцену в настоящий вызов.





Елена Пахомова, международный арбитр Книги рекордов INTERRECORD, отметила, что этот рекорд подчеркивает, что Россия является страной рекордов и способна удивлять мир. Режиссер фильма Сергей Пикалов, номинированный на Каннский кинофестиваль, вместе с актерами Дмитрием Чеботаревым, Аленой Митрошиной и Иваном Мулиным подтвердил, что кинематограф способен покорять самые высокие вершины.









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