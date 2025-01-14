Путин поприветствовал организаторов и участников Конкурса Хиблы Герзмавы

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, который проходит под эгидой Хиблы Герзмавы. Глава государства отметил значимость данного проекта для развития международных гуманитарных связей.





Путин подчеркнул, что конкурс направлен на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одаренной молодежи. Он выразил уверенность в том, что предстоящий конкурс пройдет на высоком художественном и организационном уровне, а его атмосфера будет наполнена теплом и вдохновением. Президент отметил, что это мероприятие станет важным вкладом в укрепление международных культурных контактов.





Российская столица в этом году принимает участников из различных регионов страны и зарубежных государств. По словам Путина, они объединены желанием выступить на одной из ведущих театральных площадок России и мира, а также стремлением достичь значительных профессиональных успехов. Президент также пожелал участникам конкурса ярких впечатлений и удачи в их творческих начинаниях.









Фото: Kremlin.ru