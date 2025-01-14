В Академии Никиты Михалкова пройдет открытый показ учебных работ слушателей

21 января в 12:00 в Академии Никиты Михалкова состоится показ учебно-аттестационных работ слушателей, созданных ими в первом семестре обучения. На мероприятии зрители смогут увидеть свежие произведения российского кино и познакомиться с основными темами, интересующими современных киносоздателей.





Показ студенческих работ предоставляет уникальную возможность оценить творчество молодых авторов, которые обычно представляют смелые и нестандартные идеи. Все работы отличаются честностью и оригинальностью, что позволяет лучше понять точку зрения начинающих фильммейкеров.





Во время показа авторы фильмов смогут представить свои работы и вести обсуждения со зрителями. Режиссеры и художественные руководители курса В. И. Хотиненко и В. М. Алеников также примут участие в мероприятии.









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