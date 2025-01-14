Гостями фестиваля современного искусства «Перезагрузка 2.0» в Зарайске стали более 15 тысяч человек

В Зарайске прошёл городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0».





Мероприятия фестиваля посетили более 15 тысяч жителей и гостей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.





Символом перезагрузки городской территории стало новое арт-пространство «Цехъ». В арт-пространстве зрители могли не только посмотреть экспозицию, но и принять участие в мастер-классе, послушать лекции об искусстве.



Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что в Зарайске есть много зданий, которые могут получить новую жизнь. Город активно привлекает инвесторов. Крупные мероприятия, такие как фестиваль, служат мощным импульсом для развития.



Более половины посетителей фестиваля приехали из Москвы и городов Подмосковья: Балашихи, Подольска, Орехово-Зуева, Каширы, Коломны. Также были гости из Рязани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Костромы и других городов.





Ещё одной площадкой фестиваля стал Дом Мачтета, где также прошли выставка современного искусства, мастер-классы и образовательные программы. В выставочных проектах фестиваля приняли участие более 250 работ от 50 художников, среди которых были как признанные мастера, так и молодые художники. Среди них — Тимур Гасумов, Юрий Купер, Ксения Сандеско, Анна Сладкова, Павел Полянский и другие.









Фото: министерство культуры и туризма Московской области