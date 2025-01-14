В Петербургской филармонии пройдет концерт-посвящение дирижеру Александру Дмитриеву

Петербургская филармония представит мероприятия к 90-летию дирижера Александра Дмитриева, более 40 лет возглавлявшего Академический симфонический оркестр.



В день 90-летия Дмитриева, 19 января, состоится концерт-посвящение дирижеру. В Большом зале филармонии в этот день Академический симфонический оркестр исполнит сочинения Дебюсси, Мусоргского и Прокофьева. За дирижерский пульт встанет народный артист России Николай Алексеев, солистом выступит Николай Мажара.



В Малом зале филармонии 22 января пройдет еще один концерт, посвященный юбилею. Артисты Академического симфонического оркестра исполнят программу, которая станет знаком любви и признательности большому дирижеру.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии