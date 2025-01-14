Картина «Инициация» Александра Кибкало выйдет в прокат в 2025 году

Фото: кадр из фильма "Инициация"

Отмечается, что мистико-философская драма создана киностудией «Дорога времени» и рассказывает о духовных поисках современного человека, его попытках познать себя и смысл своего существования.Режиссером проекта выступил Александр Кибкало.Картина рассказывает историю молодого ученого Виталия, который стремится найти ключ к долголетию, избавить человечество от старения и болезней.«Снять этот фильм было моей мечтой уже несколько десятилетий. Идея картины пришла мне еще в начале 90-х, но тогда возможностей для ее воплощения не было. Конечно, со временем сама идея претерпела изменения, но суть осталась прежней», — рассказал режиссер Александр Кибкало.Премьера ленты прошла в октябре 2024 года в Большом зале Дома кино Союза кинематографистов России. Картина завоевала в 2024 году главный приз Международного фестиваля в Калькутте, вошла в конкурсную программу Кинофестиваля в Сан-Паулу.