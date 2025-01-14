В музее-заповеднике «Павловск» отреставрируют редкий исторический документ

Специалисты музея-заповедника «Павловск» приступили к реставрации редкого исторического документа — учебного пособия по истории, изданного в Санкт-Петербурге в 1804 году, передает пресс-служба музея-заповедника.





Как рассказала старший научный сотрудник музея Ольга Ламеко, в коллекции Павловска хранится три таких пособия. Специалисты полагают, что они использовались для обучения младших детей первых владельцев резиденции — Анны Павловны, Николая и Михаила Павловичей. Несмотря на то, что книги были напечатаны в 1804 году, в них есть более поздние дополнения, включая сведения о событиях 1814 года, таких как заключение мира с Наполеоном. На одном из листов сохранился экслибрис Библиотеки Росси, что подчеркивает особую мемориальную ценность этого предмета. Именно эта книга сейчас находится на реставрации.





По словам художника-реставратора музея Светланы Севастьяновой, за более чем 200 лет лист книги пожелтел, на нем появились пятна и разрывы. В процессе реставрации специалисты изучают состав бумаги и ее особенности. На первом этапе они используют специальные составы для обесцвечивания загрязнений, удаления пожелтения и укрепления бумаги. После завершения работ мемориальный экспонат вернется в фонд Библиотеки Росси. В конце 2024 года откроется выставка, посвященная 200-летию дворцового библиотечного собрания.









Фото: пресс-служба музея-заповедника «Павловск»