Ольга Любимова объявила о смене руководства Ростовского кремля и РИАМЗ

Министр культуры России Ольга Любимова объявила о новых назначениях.



В частности, глава Минкультуры сообщила о назначении на пост директора Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Инессы Фельдман, занимавшей пост министра туризма Вологодской области. Фельдман также является победителем суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2023-2024 годов.



Директором Ростовского кремля назначен Никита Аникин.



«Участник нашей кадровой программы „Высшая школа управления в сфере культуры“. Ранее — заместитель генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России. От всей души желаю новых успехов и достижений!» — говорится в сообщении министра.









Фото: пресс-служба Минкультуры России