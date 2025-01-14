В Москве отреставрировали фасад здания метеостанции МГУ

В Москве завершился капитальный ремонт фасада здания метеорологической станции МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства».





В рамках работ строители не только обновили фасад здания, но и восстановили кровлю, оконные конструкции и гранитное крыльцо. Кроме того, была обновлена отмостка по периметру здания.





Здание метеорологической станции, построенное в 1954 году, является объектом культурного наследия регионального значения.





В пресс-службе напомнили, что ППК активно занимается комплексным обновлением инфраструктуры МГУ. В главном здании университета уже завершены работы на 7, 12, 22-м этажах, где расположены геологический, географический и механико-математический факультеты. В настоящее время ведутся работы на 10-м и 11-м этажах, а в ближайшее время начнется ремонт 8, 13 и 21-го этажей. До конца 2025 года планируется обновить фасад главного здания, его кровлю и знаменитый шпиль со звездой.





ППК «Единый заказчик в сфере строительства» выступает государственным заказчиком капитального ремонта всех объектов Московского государственного университета. В планах также капитальный ремонт фасадов Зоологического музея, здания факультетов психологии и искусств, Института стран Азии и Африки и домового храма Святой Мученицы Татианы на Моховой улице в Москве.





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