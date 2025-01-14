Музыканты «Русской фортепианной школы» впервые выступили в Сочи

В рамках открытия нового концертного сезона 2025 года в Зимнем театре Сочи впервые выступили музыканты «Русской фортепианной школы». Об этом сообщила Кристина Барсегян, представитель проекта.





По словам Барсегян, «Русская фортепианная школа» представила серию концертов на ведущих академических площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Минска, Екатеринбурга, а теперь выступила в Сочи.





На сцене Зимнего театра прозвучала музыка Альбениса, Баха, Моцарта, Шопена, Рахманинова и Стравинского в исполнении пианистов: Николь Горгадзе, Егора Сидорова, Федора Орлова, Аксиньи Потемкиной и Ильи Папояна.





Табриз Шахиди, генеральный продюсер проекта, отметил, что концерты «Русской фортепианной школы» предоставляют уникальную возможность познакомиться с молодыми талантливыми пианистами, продолжающими традиции русского и советского пианизма.





«Фортепианное искусство — это всегда про первозданность. Выступления пианистов — это вновь рожденная интерпретация, заново сконструированные формы и до текущего момента неизведанные смыслы», — рассказал Шахиди.





Фото: Pixabay.com