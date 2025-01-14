В РНБ пройдет выставка к 230-летию Грибоедова

Российская национальная библиотека (РНБ) представит выставку «На службе музам и Отечеству», посвященную 230-летию со дня рождения выдающегося драматурга, дипломата и композитора Александра Грибоедова.



Экспозиция, погружающая в эпоху, в которой жил Грибоедов, будет организована в зале Корфа исторического здания библиотеки, сообщили в пресс-службе РНБ.





Выставка расскажет о различных этапах жизни писателя: его воспитании в Московском благородном пансионе, службе в гусарском полку во время Отечественной войны 1812 года, дипломатической деятельности в регионах Закавказья и Персии. Особое внимание будет уделено истории создания, публикации и постановки комедии «Горе от ума».





Среди экспонатов будут представлены уникальные материалы: первое издание пьесы с цензурными правками (1833) и ее первая полная российская публикация (1862), осуществленная благодаря усилиям издателя Николая Тиблена. Посетители смогут увидеть черновой автограф стихотворения Грибоедова «Прости, Отечество!» и авторизованную копию «Горя от ума» с дарственной надписью издателю Фаддею Булгарину.





Также на выставке будут показаны другие значимые документы, такие как «Доклад о составе московской военной силы» (1812), отражающий количество и снабжение московского ополчения, в которое Грибоедов вступил добровольно еще будучи студентом.









Фото: пресс-служба РНБ