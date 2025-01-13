Церемонию объявления номинантов на премию «Оскар» перенесли во второй раз

13.01.2025

Церемонию объявления номинантов на премию «Оскар» перенесли во второй раз
Церемонию, на которой объявят номинантов на престижную премию «Оскар», перенесли на 23 января. Это произошло из-за бушующих пожаров в Калифорнии, сообщает издание The Variety. 

Кроме того, организаторы продлили период голосования до 17 января, хотя ранее планировали завершить его 14 января. Номинанты будут объявлены в онлайн-формате.

Тем не менее, сама церемония вручения премии пока остается в расписании: она запланирована на 2 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что ранее дату объявления номинантов уже сдвигали на два дня — с 17 на 19 января.

По последним данным, количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 24 человек. Площадь выжженной территории в районах Палисейдс, Итон и Херст превышает площадь Парижа, как сообщает CNN.


Фото: Pixabay.com