Церемонию объявления номинантов на премию «Оскар» перенесли во второй раз

Церемонию, на которой объявят номинантов на престижную премию «Оскар», перенесли на 23 января. Это произошло из-за бушующих пожаров в Калифорнии, сообщает издание The Variety.





Кроме того, организаторы продлили период голосования до 17 января, хотя ранее планировали завершить его 14 января. Номинанты будут объявлены в онлайн-формате.





Тем не менее, сама церемония вручения премии пока остается в расписании: она запланирована на 2 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что ранее дату объявления номинантов уже сдвигали на два дня — с 17 на 19 января.





По последним данным, количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 24 человек. Площадь выжженной территории в районах Палисейдс, Итон и Херст превышает площадь Парижа, как сообщает CNN.









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