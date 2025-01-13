Боярский впервые появился на сцене после сообщений о госпитализации

Советский и российский актер и певец Михаил Боярский вновь появился на сцене, приняв участие в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовет. Этот выход состоялся на фоне недавних слухов о его госпитализации.





Видеозапись, запечатлевшую овации зрителей во время его выхода на поклон, распространили пользователи Сети. По информации РЕН ТВ, Боярский действительно вышел на сцену, несмотря на сообщения о его состоянии здоровья.





Дочь актера, Елизавета, опровергла слухи о госпитализации, отметив, что Михаил Боярский находится дома. Его сын также подтвердил, что с отцом все в порядке и что он прошел плановое КТ легких.









Фото: YouTube