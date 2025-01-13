Музыканты проекта «Русская фортепианная школа» впервые выступили в Сочи

В Зимнем театре Сочи состоялось первое выступление музыкантов «Русской фортепианной школы», ознаменовавшее начало концертного сезона 2025 года. Представитель проекта Кристина Барсегян сообщила об этом ТАСС.





Она отметила , что «Русская фортепианная школа» проводит концерты на крупнейших академических сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Минска, Екатеринбурга. Теперь проект добрался до Сочи.





В Зимнем театре зрители насладились произведениями таких композиторов, как Альбенис, Бах, Моцарт, Шопен, Рахманинов и Стравинский. Исполнителями стали Николь Горгадзе, Егор Сидоров, Федор Орлов, Аксинья Потемкина и Илья Папоян.





Генеральный продюсер проекта Табриз Шахиди подчеркнул, что концерты предоставляют уникальную возможность открыть новое поколение талантливых пианистов, которые продолжают богатые традиции русского и советского пианизма. Он добавил, что фортепианное искусство сохраняет свою первозданность. По его словам, выступления музыкантов представляют собой заново созданные интерпретации, новые музыкальные формы и глубокие смыслы, которые оставались неизведанными до этого момента.









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