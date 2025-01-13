Музыканты проекта «Русская фортепианная школа» впервые выступили в Сочи

Музыканты проекта «Русская фортепианная школа» впервые выступили в Сочи

13.01.2025

В Зимнем театре Сочи состоялось первое выступление музыкантов «Русской фортепианной школы», ознаменовавшее начало концертного сезона 2025 года. Представитель проекта Кристина Барсегян сообщила об этом ТАСС.

Она отметила, что «Русская фортепианная школа» проводит концерты на крупнейших академических сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Минска, Екатеринбурга. Теперь проект добрался до Сочи.

В Зимнем театре зрители насладились произведениями таких композиторов, как Альбенис, Бах, Моцарт, Шопен, Рахманинов и Стравинский. Исполнителями стали Николь Горгадзе, Егор Сидоров, Федор Орлов, Аксинья Потемкина и Илья Папоян.

Генеральный продюсер проекта Табриз Шахиди подчеркнул, что концерты предоставляют уникальную возможность открыть новое поколение талантливых пианистов, которые продолжают богатые традиции русского и советского пианизма. Он добавил, что фортепианное искусство сохраняет свою первозданность. По его словам, выступления музыкантов представляют собой заново созданные интерпретации, новые музыкальные формы и глубокие смыслы, которые оставались неизведанными до этого момента.


Фото: Pixabay.com