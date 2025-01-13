Стала известна дата выхода сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь

13 февраля в онлайн-кинотеатрах Kion и Start зрители смогут увидеть мистическую мелодраму «Танго на осколках», в которой главную роль исполнила Юлия Снигирь. Об этом сообщили в пресс-службе платформ.





Сериал стал совместным проектом Kion и продюсерской компании Валерия Тодоровского «Мармот-фильм». В актерском составе также присутствуют Риналь Мухаметов, Денис Шведов, Анастасия Талызина и Максим Карушев. Режиссером проекта выступил Сергей Сенцов, известный по работам «1703» и «Престиж».





Сюжет сериала разворачивается вокруг Норы, жизнь которой кажется идеальной: она строит успешную карьеру в крупной корпорации, находится в многолетнем браке и воспитывает двоих детей. Однако внезапная смерть ее мужа Вани разрушает этот идеальный мир. Вскоре Нора обнаруживает, что у супруга была вторая квартира, молодая любовница и увлечение танго. Пытаясь разобраться в его двойной жизни, Нора решает записаться в школу танцев, где встречает любовницу своего мужа. Погружаясь в новый для себя мир танго, она не только находит новую себя, но и восстанавливает связь с ушедшим супругом.





Большая часть истории передается через язык танца. Танцевальному мастерству актеров обучала Сагдиана Хамзина, чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго. Кроме того, в проекте принял участие популярный коллектив SoloTango.









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