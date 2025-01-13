Редкие черновики знаменитой песни Боба Дилана выставят на аукцион

В аукционном доме Julien’s Auctions готовят к продаже уникальные черновики одной из самых известных песен Боба Дилана. Эти документы были обнаружены в архиве журналиста Эла Ароновица и могут достичь цены до миллиона долларов. Об этом сообщает британское издание The Guardian.





В марте 1964 года, когда Дилану было всего 22 года, он провел ночь в доме своего друга Ароновица в Беркли-Хайтс, штат Нью-Джерси. Утром Ароновиц нашел приятеля спящим на диване, а в мусорной корзине — испачканные и помятые листы бумаги с текстом песни Mr Tambourine, напечатанным на портативной машинке. Эти листы, которые журналист сохранил и оставил своим детям в наследство после смерти в 2005 году, теперь выставлены на аукцион.





Аукционный дом оценил текст песни в сумму от 400 до 600 тысяч долларов. Кроме того, на продажу выставлены еще 50 предметов из личного архива Ароновица. В их числе картина маслом, созданная Диланом в 1968 году, с начальной ценой от 200 до 300 тысяч долларов, афиша его первого крупного выступления в 1963 году в здании муниципалитета Нью-Йорка и старинные фотографии.









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