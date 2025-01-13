Украинская актриса отказалась говорить на родном языке на вручении премии

На вручении премии имени Сергея Параджанова украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова выступила на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».





Во время выступления один из зрителей прервал актрису, потребовав перейти на родной язык. Кадочникова ответила на эту провокацию, подчеркнув, что имеет право говорить на любом языке, и попросила уважать ее выбор. Она отметила, что много сделала для Украины, не уезжала за границу и продолжает выступать в театре на украинском языке.





После ее слов зрители начали аплодировать. По информации издания, требование перейти на украинский язык исходило от активиста Руслана Кошовенко, который оскорбительно высказался в адрес артистки.









Фото: Rutube