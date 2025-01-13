В Музее Победы пройдут мероприятия, посвященные Старому Новому году

В Музее Победы пройдет «КВИЗистория», посвященная Старому Новому году, передает пресс-служба учреждения.



«В ночь с 13 на 14 января в России отмечают уникальный праздник — Старый Новый год. Тот же Новый год, но по Юлианскому календарю. Это отличная возможность еще раз собраться за праздничным столом, поздравить всех, кого не успели, и загадать желания. А мы подготовили для наших гостей специальную командную викторину об этом празднике», — рассказали в Музее Победы.



Организаторы отметили, что любители интеллектуальных игр смогут встретиться и проверить смекалку и эрудицию, посоревноваться в знании новогодних традиций, фильмов, музыки.









Фото: пресс-служба Музея Победы