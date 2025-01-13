В Москве пройдет юбилейный вечер «Дунаевские. Двойной портрет»

В Московском театре оперетты пройдет вечер, посвященный творчеству семьи Дунаевских.





Юбилейный вечер «Дунаевские. Двойной портрет» пройдет 4 февраля.





Вечер будет посвящен творчеству двух выдающихся композиторов — отца и сына Дунаевских. Исаак Дунаевский, народный артист РСФСР, композитор и дирижер, оставил после себя богатое наследие: 11 оперетт и 4 балета, музыку к десяткам кинофильмов и множество известных песен, таких как «Песня о Родине», «Песня о Каховке», «Пути-дороги», «Вечер вальса», «Не забывай», «Летите голуби». Его сын, Максим Дунаевский, продолжил дело отца и стал известным композитором, написав музыку к таким фильмам, как «Три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ах, водевиль, водевиль...», «Карнавал», «Зеленый фургон», а также к мультипликационным фильмам.





Вечер пройдет в формате джукбокс-мюзикла и будет состоять из двух частей. Первая часть будет посвящена жизни Исаака Дунаевского, а вторая — творчеству Максима Дунаевского. В программу вечера войдут 30 музыкальных номеров, включая фрагменты из мюзиклов и выступления звезд музыкального театра. Зрители услышат как классические произведения композиторской династии, так и их современные интерпретации.





Гастроли юбилейного вечера пройдут в семи городах России и завершатся в Санкт-Петербурге в ноябре 2025 года.





Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Росконцерта и правительства Москвы.