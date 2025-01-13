Министр культуры России Ольга Любимова поздравила коллег с Днем российской печати.



«Ваш труд — это мост между культурой и обществом, который объединяет поколения, города и государства. Благодаря вам миллионы людей ежедневно открывают для себя мир искусства, истории и традиций нашей большой страны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что журналисты знакомят мир с достижениями отечественных и зарубежных мастеров, показывают, как культура наполняет жизнь смыслом и вдохновением.



«Вы рассказываете о великом, делаете его доступным для каждого. В эпоху цифровизации ваша роль становится еще важнее. Оперативность, точность и достоверность материалов формируют общественное мнение. Вы побуждаете нас задуматься о прекрасном и стремиться к высокому. От всей души желаю вам новых идей и верных читателей!» — указано в сообщении Ольги Любимовой.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России