В Москве откроется выставка об отражении войны в виртуальной среде

В Москве откроется выставка «Тут совсем не так, как в твоих розовых очках».



Проект откроется 16 января в Галерее на Трубной.



«Эта выставка — отражение войны в виртуальной среде. Некоторые художники видели боевые действия. Другие воевали сами. Это их глазами на нас смотрит война», — говорится в анонсе мероприятия.



Куратором проекта выступает художник Антон Беликов. В число участников выставки вошли художники Петр Скляр, Александра Маковская, Дмитрий Зарва, Максим Кулешов, Иван Иваниенко, Вячеслав Лещев, Каменные глаза, Dazbasta и другие.



«Мы — художники, осознаем мир через символы и образы, и эта выставка — не пропаганда и даже не рефлексия, время для нее еще не пришло. Эта выставка — отражение войны в виртуальной среде. Ведь там, в глубине черного зеркала нейросетей, обретает свои контуры будущее нашей страны», — рассказали организаторы.









Фото предоставлено организатором