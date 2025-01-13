«Избу На Масловке» в Москве продали на аукционе

В Москве прошли торги, на которых продана «Изба на Масловке» 1906 года постройки.



Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.





Здание расположено по адресу: улица Верхняя Масловка, дом 18, в Савёловском районе. В разное время в нем располагались различные организации: предприятия общественного питания, центры дополнительного образования, магазины.





По словам руководителя департамента Максима Гамана, город заключил договор купли-продажи здания, теперь у него новый владелец.





Победителем аукциона стал инвестор, который планирует восстановить исторический облик здания. Площадь здания составляет 571,2 квадратных метра, и новый владелец может использовать его для ведения любого вида бизнеса.









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