Валерий Гергиев примет участие в открытии Конкурса Хиблы Герзмавы

Народный артист России дирижер Валерий Гергиев примет участие в торжественном открытии Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы.



Мероприятие состоится 14 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщает пресс-служба конкурса.



В рамках гала-концерта, который пройдет на сцене театра, Валерий Гергиев выступит вместе с Хиблой Герзмавой, Хосе Курой и другими известными оперными певцами.



В исполнении дирижера и оркестра театра прозвучат фрагменты из оперы «Млада» Николая Римского-Корсакова, а также арии Отелло и Дездемоны из оперы «Отелло» Джузеппе Верди.



Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы проводится во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс для молодых певцов и пианистов из разных стран проходит раз в два года. В этом году на состязание было подано 978 заявок из 23 стран. Экспертный совет отобрал 42 вокалиста и 26 концертмейстеров, которые будут соревноваться за три главные премии, Гран-при и специальные призы в ходе очных туров.









Фото: Александр Шапунов/пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Гергиева