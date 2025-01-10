В Минкультуры выразили соболезнования в связи с уходом Добровольской

Министерство культуры России выразило соболезнования в связи со смертью народной артистки Евгении Добровольской. В ведомстве отметили, что актриса свыше 30 лет служила МХТ имени Чехова.





В Минкультуры подчеркнули, что талант Добровольской воплотился в десятках выдающихся ролей, покоривших публику искренностью, глубиной и мастерством. Каждое выступление артистки «захватывало публику и становилось настоящим событием».





«Ее уход – невосполнимая утрата для отечественной культуры. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Евгении Владимировны. Светлая память!» — говорится в Telegram-канале министерства.





В ведомстве напомнили, что Добровольская блистала не только в театре, но и в кино. Актриса до последнего оставалась верна своему призванию, подчеркивается в сообщении. Сила духа артистки и преданность искусству останутся примером для многих, добавили в Минкультуры, указав на народную любовь, которая пришла благодаря этим качествам.









Фото: Минкультуры России